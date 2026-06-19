مساومات مقابل نصب محولات الكهرباء.. فيديو

يشكو سكان من تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في وقت تتصاعد فيه درجات الحرارة وتزداد معاناة الأهالي. ونقل مراسل شهادات عن مواطنين أفادوا بوجود مساومات لإعادة المحولات إلى الخدمة، مؤكدين أن تشغيلها يتطلب دفع نحو ثلاثة ملايين دينار بحسب قولهم. التفاصيل في التقرير اعلاه.