استعداداً للاربعينية.. الوائلي يصدر 7 توصيات من منفذ الشيب

وذكر بيان للهيئة ورد لـ أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق زار ، يرافقه نائب ورئيس للزيارات المليونية الفريق أول الركن ، ونائب مدير ورئيس اللجنة الخدمية ".وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) عبر منفذ الشيب الحدودي، ومتابعة الخطة التنظيمية والتنسيقية التي سيتم تنفيذها خلال موسم الزيارة".وأكد رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية "أهمية تحديد المسؤوليات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهدين الأمني والخدمي، مع تسخير جميع الإمكانات والموارد لإنجاح هذه المناسبة المليونية، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم".فيما أوضح الوائلي "آليات تسهيل حركة العبور وخطة هيئة المنافذ الحدودية المعدة لإنجاح الزيارة، مؤكداً "دعم المواكب الحسينية وتهيئة الخدمات اللازمة، وتقديم جميع أشكال الإسناد لما تضطلع به من دور مهم في خدمة الزائرين خلال مراسم الزيارة الأربعينية".وأشار إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بزيارة الأربعين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية والدوائر الساندة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، بما يضمن انسيابية الإجراءات واستقبال الزائرين بأعلى درجات التنظيم والكفاءة".وأوضح البيان، أن "أبرز التوصيات التي أصدرتها هيئة المنافذ الحدودية تضمنت ما يأتي:1. اعتماد تفويج الزائرين على شكل دفعات، بالتنسيق بين المنافذ العراقية والإيرانية، لمنع حالات التدافع والزحامات.2. التنسيق مع اللجنة الخدمية لتوفير وسائط نقل (حافلات وباصات) بأعداد كافية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للزائرين وتسهيل وصولهم إلى المحافظات .3. تعزيز المنافذ الحدودية بكوادر بشرية إضافية، والتنسيق مع العامة لفتح عدد أكبر من كبائن الجوازات، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وعدم حصول تأخير.4. تعزيز مفارز التفتيش والفحص، ولا سيما الكادر النسوي.5. السماح بنصب المواكب الحسينية داخل المنافذ الحدودية وخارجها، بحسب طبيعة ومساحة كل منفذ، لتقديم الخدمات والمتطلبات الضرورية للزائرين.6. تشكيل مفارز للإرشاد وتقديم المساعدة اللازمة للزائرين.7. توجيه جميع المنافذ الحدودية بأن يبدأ الواجب مع دخول أول زائر إلى وينتهي بخروج آخر زائر، والعمل وفق مبدأ المطاولة والمناورة في الواجبات، لضمان استمرار تقديم الخدمات طوال أيام الزيارة والحفاظ على مستوى الأداء.وجاءت هذه التوصيات استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، الذي شدد على ضرورة أن تكون زيارة الأربعين لهذا العام متميزة عن الزيارات السابقة من حيث مستوى الخدمات والتسهيلات والإجراءات، بما يسهم في انسيابية حركة الزائرين ويضمن مرورهم بسلام ورضا تام.