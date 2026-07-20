بالفيديو.. الية التقديم للتعيين بصفة مفوض شرطة في الداخلية

– محلي

نشرت ، اليوم الاثنين، مقطع فيديو توضيحي حول الية التقديم للتعيين بصفة مفوض شرطة في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الفيديو أعلاه يوضح آلية التقديم إلى الدورة (13) معهد إعداد مفوضي الشرطة وكيفية ملء الاستمارة".