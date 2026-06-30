بالفيديو: لقاء بين فائق زيدان وإبراهيم قالن

رئيس الاعلى ورئيس جهاز المخابرات التركي يبحثان قضايا مكافحة الارهاب ذات الطابع الاقليمي وتبادل المعلومات بشأنها.

أجرى القاضي مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن خلال لقائهما في مقر ببغداد. وذكر بيان لمجلس القضاء أن وقالن بحثا خلال اللقاء متابعة القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب ذات الطابع الإقليمي التي تهدد أمن المنطقة وسبل تبادل المعلومات المتعلقة بها.