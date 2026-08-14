مقتل حدث طعناً في الكوفة.. والشرطة تلقي القبض على القاتل

وقال المصدر لـ ، إن الحادث وقع إثر قيام حدث آخر بطعن المجني عليه، ما أدى إلى وفاته، مشيراً إلى أن دوافع الجريمة وأسبابها لا تزال مجهولة حتى الآن.وأضاف أن باشرت الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الحادث، تمهيداً لإحالة المتهم إلى القضاء.