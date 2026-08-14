الصقور الاستخبارية تطيح بـ446 مطلوباً بقضايا إرهاب خلال 2026

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء ، إن خلية الاستخبارية، وبمتابعة مباشرة من وكيل الاستخبارات، واصلت تنفيذ عمليات نوعية لملاحقة المطلوبين للقضاء، بالاعتماد على العمل الاستخباري والميداني وجمع المعلومات وتحليلها ومتابعة تحركات المتهمين.وأضاف أن العمليات أسفرت عن الوصول إلى عدد من المطلوبين بقضايا خطرة وإلقاء القبض عليهم، قبل إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وأكد ميري أن النتائج المتحققة تعكس تطور قدرات خلية الصقور وكفاءة عناصرها في تعقب المطلوبين، مشيراً إلى أن العمل الاستخباري الدقيق والاستباقي أسهم في تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم ومنع إفلاتهم من العدالة.وشدد على استمرار في ملاحقة المطلوبين بمختلف الجرائم، ولا سيما الإرهاب والقتل والخطف والسرقة والتسليب، مؤكداً أن ستواصل عملياتها لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.