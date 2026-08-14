الأمن الوطني يفكك شبكة للتعيينات الوهمية

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بعملية استخبارية نوعية تمكن جهاز في من تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات الوهمية تضم أشخاصاً يشغلون مناصب مهمة".وأضاف ان "خيوط القضية بدأت برصد كتاب رسمي مزور موجه من المحافظة إلى مديرية التربية، لتقود عمليات التحري والتحقيق إلى القبض على المتهم الأول ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بـ (10) متهمين آخرين وفق قرارات قضائية".وذكر ان "التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تستغل المواطنين وتروج لدرجات تعيين وهمية مقابل (5000) دولار عن كل درجة، فيما ضبطت بحوزة أفرادها مجموعة من الكتب الرسمية المزورة المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال وإيهام المواطنين"، موضحة انه "جرى توقيف المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".