بالصورة.. قوة من النزاهة تعتقل وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع

– امني

تنشر نيوز، صورة من القوة التي أقدمت على اعتقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع .

وكان مصدر مطلع اكد لـ ، ان "قوة خاصة من ألقى القبض على وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، ".

وأضاف ان "عملية الاعتقال جرت وفق مذكرات قضائية رسمية صادرة عن المحاكم المختصة وقضايا تتعلق بالنزاهة، حيث تم اقتاد المعتقل إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه".