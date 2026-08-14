مقتل شخص وإصابة آخر بنزاع عائلي مسلّح في الرضوانية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح إثر مشاجرة اندلعت بسبب خلافات عائلية بين أقارب في بالعاصمة ، استُخدمت فيها أسلحة خفيفة شملت بنادق ومسدسات.





وأشار إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة وإيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر للسومرية نيوز، أن القوات الأمنية التابعة للقطاع الميداني سارعت بالتدخل وفرضت طوقاً أمنياً في موقع الحادث.وأشار إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص من طرفي المشاجرة وإيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.