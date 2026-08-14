قوة من هيئة النزاهة تعتقل خالد غزاي عطية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن قوة خاصة من ألقى القبض على وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، .

وأكد المصدر للسومرية نيوز، أن عملية الاعتقال جرت وفق مذكرات قضائية رسمية صادرة عن المحاكم المختصة وقضايا تتعلق بالنزاهة، حيث تم اقتاد المعتقل إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.