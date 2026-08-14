ما حصل فجر اليوم في أربيل

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "قوات أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة في صباح اليوم الجمعة، بين الساعة 02:17 و02:25".واضاف أنه "لم ترد، أنباء عن وقوع إصابات".