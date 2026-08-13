صدور أوامر بتغيير قائدي الفرقتين الثانية والخامسة في الشرطة الاتحادية

ووفقاً للمصدر، فقد تم تكليف العميد الركن بمهام الخامسة في ، خلفاً للواء جعفر .كما شملت التغييرات تكليف اللواء فاضل بمهام قائد الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، بدلاً عن اللواء .