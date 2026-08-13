الوفد الأمني العراقي يصل إلى السعودية

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كشف إعلام سعودي، اليوم الخميس، عن وصول وفد أمني عراقي إلى .





وذكرت الوسائل ان الوفد العراقي سيجري مباحثات امنية وسياسية"، مشيرة الى انه من المرجح التمهيد وتهيئة أجواء الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء ".