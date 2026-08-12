ضبط 20 طائرة "درون محلية" واعتقال حائزيها في بغداد

أعلنت ، مساء الأربعاء، عن ضبط 20 طائرة درون محلية الصنع واعتقال حائزيها في .

وقالت الداخلية في بيان، "عمليات استباقية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات (مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد/ الرصافة) في عمليتين منفصلتين مكّنتاها من ضبط أكثر من (20) طائرة درون محلية الصنع، والقبض على حائزيها البالغ عددهم أربعة متهمين".

وأضاف البيان "إذ كانوا يتداولونها خلافاً للشروط والضوابط التي وضعتها الجهات المعنية"، مردفا "ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً بحيازتهم هذه المواد لغرض المتاجرة بها، وقد نُفّذت العمليتان بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".