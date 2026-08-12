ماذا يحدث بعد خطة حصر السلاح في الـ30 من أيلول المقبل؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لأربع سنوات ويحيله الى البرلمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا يحدث بعد خطة حصر السلاح في الـ30 من أيلول المقبل؟

أمن

2026-08-12 | 10:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا يحدث بعد خطة حصر السلاح في الـ30 من أيلول المقبل؟
149 شوهد

السومرية نيوز – امني
كشفت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، عن ملامح خطة حكومية بعد انتهاء مهلة حصر السلاح في 30 أيلول 2026، تتضمن تطويق مواقع قيادية لفصائل، تمهيداً لتفكيكها تدريجياً، في حين يحاول مسؤولون إيرانيون عرقلة أو تأجيل الخطة رغم أن بغداد "صممت مساراً لا يفضي إلى المواجهة المسلحة".

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها ان "رئيس الحكومة علي الزيدي حدد في وقت سابق أن نهاية الشهر المقبل ستكون موعداً نهائياً لسحب القوات الأميركية من البلاد، كما ستكون نهاية لمهلة حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة".
خطة التطويق
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن "الخطة الحكومية بعد 30 ايلول تقضي بنشر قوات نظامية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب ووحدات نخبة في محيط مراكز عمليات تابعة لفصائل مسلحة، وعلى طرق مؤدية إليها، بهدف تقييد حركة النقل والإمداد من وإلى هذه المواقع".
وأوضحت المصادر أن "القوات الحكومية ستبدأ تدريجياً بنصب مفارز تفتيش بإمرة ضباط لرصد حركة الأسلحة، ومصادرتها، مع التركيز على المسيّرات، والصواريخ".
وحسب المصادر، فإن "تلك القوات ستشرع بفرض طوق أمني محكم حول مراكز الفصائل المسلحة دون احتكاك، في عملية تهدف في نهاية المطاف إلى دفع الفصائل (إما إلى ارتكاب خطأ، مثل نقل مسيّرات، أو الاحتكاك المسلح، أو التخلي عن مواقعها لصالح المؤسسة الرسمية من دون إطلاق رصاصة واحدة)".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على نقاشات حساسة بشأن سلاح الفصائل إن "القوات الحكومية ستتدرج بشكل منهجي في إجراءات التقييد حول تلك المواقع، وصولاً إلى مرحلة تسمح بفرض السيطرة عليها، وكان من الصعب دخولها منذ سنوات".
وتوصلت قيادات عسكرية وسياسية إلى هذه الصيغة بعد نقاشات حول المسار الذي يجنب طرفي النزاع حول السلاح خارج الدولة "المواجهة العسكرية".
وقالت مصادر ميدانية إن "قوات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب كانت قد شرعت مطلع الأسبوع الجاري بالفعل في نشر عدد من الضباط في مفارز مراقبة في عدد من المناطق، والطرق السريعة، كمرحلة تجريبية للخطة".
وأكدت المصادر أن "بعض هذه المفارز نجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية في ضبط شحنات مسيرات كانت متجهة إلى نقاط متفرقة في مناطق عراقية".
جرفا الصخر والنداف
ووفقا للصحيفة فأن "الخطة تتركز بشكل أساسي على موقعي جرف الصخر، وجرف النداف، وكلاهما جنوبي العاصمة بغداد".
وتزايد الاهتمام الأمني بالمنطقة بسبب ارتباطها، وفق مصادر أمنية عراقية، بمنشآت لتخزين الأسلحة، والذخائر، وبنشاط عسكري لفصائل موالية لإيران.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
Play
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Play
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Live Talk
Play
Live Talk
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
Play
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
Play
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
Play
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
Play
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
Play
العراق في دقيقة 11-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Play
نشرة ١١ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-11
Live Talk
Play
Live Talk
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
Play
دور صانع المحتوى في الترويج للسياحة الداخلية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
Play
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
Play
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
Play
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06

اخترنا لك
امرأة في البياع ومنتسب أمني أثناء الواجب.. تسجيل حالتا وفاة ببغداد
11:50 | 2026-08-12
15 ألف دولار "رشوة" تطيح بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى
11:43 | 2026-08-12
"المقاومة العراقية": سلاحنا للتحطيم وليس للتسليم
10:57 | 2026-08-12
وفد امني عراقي في الرياض غدا.. ابرز الملفات المقرر بحثها
10:24 | 2026-08-12
الأمن الوطني يطيح بتجار مخدرات في بغداد وديالى ويضبط 2 كغم من الكريستال
07:25 | 2026-08-12
أربيل تحت النار.. استهداف مواقع معارضة إيرانية بـ 4 طائرات مسيّرة
05:01 | 2026-08-12

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.