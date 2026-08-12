عمان تستضيف اجتماعاً عسكرياً رباعياً بين الأردن والعراق وسوريا وإقليم كردستان

ووفقاً لبيان رسمي، شارك في الاجتماع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء ، ورئيس للجيش والقوات المسلحة السورية، ورئيس أركان الجيش العراقي، إلى جانب وزير شؤون البيشمركة في حكومة .وأوضح البيان أن اللقاء يأتي تأكيداً على الحرص المشترك لتطوير أطر التعاون العسكري وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة التحديات الأمنية والمخاطر العابرة للحدود، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.وشدد المجتمعون على أن حماية الحدود والتصدي للتهديدات الراهنة تتطلب عملاً كاملاً ومستداماً لتكامل الجهود وحفظ أمن وسيادة دول المنطقة، مؤكدين أهمية توسيع مجالات التعاون لبناء الجاهزية العسكرية المتبادلة.وعلى هامش الاجتماع الموسع، أجرى اللواء الحنيطي محادثات ثنائية مع قائد (سنتكوم) ، تناولت استعراض أوجه التنسيق العسكري والجهود المشتركة لتعزيز .