عمليات بغداد تعلن انخفاض نسب الجريمة المنظمة والجنائية

أعلنت ، الثلاثاء، عن انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تضمن نتائج وحصيلة ممارساتها الامنية لشهر تموز الماضي، "ضمن الخطط المرسومة من قيادة العمليات لتعزيز الامن والاستقرار المناطقي والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، نفذت تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها عدد من الممارسات الامنية".

وأضاف البيان "انخفاض ملحوظ في مستوى نسب الجريمة المنظمة والجنائية وذلك من خلال تنفيذ مذكرات القبض القضائية وإلقاء القبض على اعداد كبيرة من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".



ولفت الى "مصادرة (662) سلاحاً مختلفاً، وتسجيل أكثر من (6000) قطعة سلاح ضمن برنامج حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفا "ضبط (65,079) عجلة ودراجة نارية مخالفة للضوابط المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".



وأشار البيان الى "تفكيك وإلقاء القبض على عدد من شبكات ترويج وضبط كميات من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها"، مؤكدا "الاستيلاء على كميات من الاعتدة والمواد والتجهيزات مختلفة الأنواع غير مرخصة".