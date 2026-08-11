شخص يقتل ولده بعد مشاجرة في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بقيام شخص بقتل ولده بعد مشاجرة شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "مشاجرة بين اب وابنه لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف وقيام الاب باطلاق النار على ابنه داخل دارهم ضمم منطقة ".

وأضاف المصدر أن "الابن اصيب بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى وبداخله فارق الحياة".