رئيس جهاز مكافحة الإرهاب يصدر توجيهات الى القادة والآمرين

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الفريق الركن التقى بالقادة والآمرين في مقر الجهاز، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات الأمنية ومناقشة سير تنفيذ الواجبات والمهام العملياتية، إلى جانب تقييم مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات".وأكد "أهمية الحفاظ على أعلى درجات الانضباط والاستعداد، وتعزيز التنسيق بين تشكيلات ووحدات الجهاز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتنفيذ الواجبات بمهنية واحترافية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير القدرات بما ينسجم مع طبيعة المهام والواجبات الموكلة لجهازنا".وأشاد رئيس الجهاز "بالجهود التي يبذلها منتسبو الجهاز في مختلف قواطع المسؤولية"، مثمناً "ما يحققونه من إنجازات تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين".وأكد رئيس الجهاز أن "الاهتمام بالمقاتل يمثل أولوية أساسية، موجها بمواصلة رعاية المنتسبين وتوفير كل ما يعزز جاهزيتهم وقدرتهم على أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار"، مشددا على "ضرورة الاهتمام بالجرحى وعوائل الشهداء، وتلبية احتياجاتهم، وفاءً لتضحياتهم وتقديرا لما قدموه في سبيل أمن واستقراره".