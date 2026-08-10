بغداد.. القبض على متهم بإحراق غرفة نوم والده إثر خلافات عائلية

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكنت قيادة شرطة ، من خلال قسم شرطة الثالث، من كشف ملابسات حادث حريق اندلع داخل دار سكنية في إحدى مناطق جانب الرصافة، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص".واضاف البيان، انه "بعد إجراء التحري وجمع المعلومات، تمكنت مفارز القسم من إلقاء القبض على نجل المتوفى، والذي أقدم على إحراق نوم والده إثر خلافات عائلية، ما أدى إلى وفاته".واشار الى انه "جرى إيداع المتهم التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".