ضربات جوية تدمر 8 مضافات لداعش في كركوك

وذكرت خلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العملية نُفذت بالتنسيق مع قيادة وبإشراف خلية الاستهداف في للقوات المسلحة، عقب تنفيذ استطلاع جوي لمواقع تواجد الإرهابيين".وأشارت إلى أن "الضربات، التي نفذتها طائرات "سزنا كرفان"، أسفرت عن تدمير 8 مضافات بالكامل، فيما أكدت أن التفاصيل الأخرى للعملية سيتم الإعلان عنها لاحقاً".