العدل تعلن إطلاق سراح (189) حدثًا خلال شهر تموز 2026

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "إجمالي المفرج عنهم توزع بين (108) أحداث موقوفين تم الإفراج عنهم، و(41) حدثًا تمت تخلية سبيلهم بعد إكمال مدة المحكومية، فيما شمل (37) حدثًا بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف البرامج والدورات التأهيلية، استنادًا إلى توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة".وأضافت أن "إجراءات الإفراج شملت أيضًا (حدثين) مشمولين بالعفو العام، فضلًا عن حدث واحد صدر بحقه قرار تمييزي، ليبلغ العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر تموز (189) حدثًا".