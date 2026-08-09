حرق سيارة مواطن والقي القبض عليه في الغزالية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قسم شرطة وبالتنسيق مع قاطع نجدة والجهد الفني للاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على حرق عجلة أحد المواطنين في ".وأضافت ان "العملية جاءت بعد ورود إخبار عن الحادث، حيث وجّه قائد شرطة بتشكيل فريق عمل وإجراء التحريات الميدانية ومراجعة المراقبة، التي أسهمت في تحديد هوية المتهم ومتابعة تحركاته، ليتم إلقاء القبض عليه بوقت قياسي"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".