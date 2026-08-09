تفاصيل جريمة قتل في بغداد بطلها شقيقي المجني عليه

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها من "خلال قسم شرطة الزعفرانية ومفارز مكافحة الإجرام ودوريات نجدة الزعفرانية والاستخبارات تمكنت من كشف ملابسات حادث قتل في ، بعد أن حاول المتهمان إيهام بأن الحادث انتحار، حيث أسفرت التحقيقات وبالتعاون مع الجهد الفني عن كشف الحقيقة والقبض على الجناة (شقيقي المجنى عليه)، وضبط سلاح الجريمة".وأضافت "تم إيداعهما التوقيف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".