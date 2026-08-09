تحذير أمني من شخص ينتحل صفات رسمية ويدعي قربه من مسؤولين في بغداد

– أمن



حذّرت مصادر أمنية، اليوم الأحد، عموم المواطنين من التعامل أو التواصل مع شخص ينشط في عمليات الاحتيال وانتحال الصفات الرسمية.

وأوضحت المصادر أن الشخص المدعو (أحمد حسن عبد)، ويحمل الرقم الهاتفي (07888887188)، يُقدم على انتحال صفات وشخصيات رسمية متعددة، ويدّعي قربه ونفوذه لدى عدد من المسؤولين والجهات الأمنية.



وأكدت المصادر أن الأجهزة والقوات الأمنية تتابع تحركاته وملاحقته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشددةً على ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء ادعاءاته المشبوهة، والإبلاغ الفوري عن أي تواصل منه عبر الخطوط الساخنة المخصصة.

