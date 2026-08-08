إصابة امرأة بطلق ناري شرقي بغداد.. والأدلة الجنائية تُشكك برواية الانتحار

ووفقاً للمعلومات الأولية الناجمة عن التحقيقات الأوليّة، فإن الحادثة صُنّفت في بداية الأمر كـ "محاولة انتحار" بدافع أزمات مالية تعاني منها المصابة، إلا أن خبير الأدلة الجنائية الذي عاين موقع الحادث وأثر الإطلاق تحفظ على تلك الرواية.ووجّه خبير الأدلة بفتح تحقيق جنائي موسّع للوقوف على الملابسات الدقيقة للحادثة، بعد تشكيكه بفرضية الانتحار وإمكانية وجود شبهة جنائية أو فعل فاعل خلف العملية.