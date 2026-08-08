الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 19 مطلوباً في ست محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في إطار التنسيق العالي والمستمر مع المختلفة ضمن قواطع العمليات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في أقسام الاستخبارات والأمن التابعة للفرق (1، 7، 8، 11، 14، 17، 22، 23)، ومن خلال واجبات استخبارية متفرقة، من إلقاء القبض على 19 مطلوباً للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك في وديالى والأنبار وميسان وصلاح الدين وكركوك".وأضافت انه "جرى تسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة أصولياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".