الداخلية: الإطاحة بثلاث شبكات للاتجار بالبشر وتفكيك شبكة دولية

وقالت المديرية في بيان، إن العملية جاءت بتوجيه من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور ، وبإشراف ومتابعة الأولى، وبالتنسيق بين الجهد الاستخباري والسلطة القضائية.وأضافت أن العملية نُفذت بعد جهد استخباري ورصد ومتابعة ميدانية، استناداً إلى معلومات موثقة وموافقات قضائية أصولية، مبينة أن عمليات أمنية متزامنة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر الشبكات الإجرامية.وأشارت إلى ضبط أدلة تثبت تورط المتهمين في ممارسة أنشطتهم الإجرامية، لافتة إلى إحالة جميع المتهمين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وأكدت المديرية استمرارها في ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها، والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر واستغلال الضحايا، حفاظاً على أمن المجتمع وسيادة القانون.