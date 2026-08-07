20 ألف سلاح يدخل سجل الدولة.. الداخلية تصادر آلاف الأسلحة والاعتدة خلال تموز

وكيل لشؤون الشرطة، سكرتير لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الإحصائية تضمنت ضبط ومصادرة أسلحة واعتدة ومواد منفجرة، فضلاً عن تسجيل أسلحة المواطنين ومراجعي دوائر الدولة".وأوضح سلطان أن "الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها بلغت 2797 سلاحاً مختلف الأنواع، فيما بلغ عدد الاعتدة المصادرة 16616 عتاداً بعيارات مختلفة، إضافة إلى مصادرة 325 صاروخاً وقنبلة و1072 مادة منفجرة مختلفة الأنواع".وأضاف أن "عدد الأسلحة التي جرى تأشيرها لمراجعي دوائر الدولة بلغ 2106 أسلحة، أغلبها مسدسات، ومن ضمنها أسلحة المراجعين للمطارات"، مشيراً إلى "سحب 293 سلاحاً خفيفاً من الوزارات المدنية".وبين أن "عدد الأسلحة المسجلة للمواطنين في مكاتب التسجيل بلغ 20792 سلاحاً شخصياً خفيفاً"، مؤكداً استمرار الإجراءات الخاصة بتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.