توجيهات عليا بإلغاء الممرات العسكرية في السيطرات وإخضاع جميع العجلات للتفتيش

وقال المصدر لـ ، إن "توجيهات عليا صدرت بإلغاء الممرات العسكرية في جميع السيطرات"، مبيناً أن "جميع الأرتال الحكومية والعجلات الخاصة ستخضع لإجراءات التدقيق والتفتيش من دون استثناء".وأضاف أن "التوجيهات تأتي في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وتوحيد آليات التفتيش في السيطرات".