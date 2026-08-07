50 تقاطعاً تدخل عصر المراقبة الذكية.. كاميرات حرارية ورادارات تلاحق المخالفات في بغداد

وقال مدير المرور العامة الفريق عدي سمير، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " تنفذ خطة للانتقال إلى الإدارة الذكية، عبر الاعتماد على نظام مرور ذكي يستند إلى تقنيات لإدارة التقاطعات والساحات تلقائياً، من خلال مستشعرات تقيس كفاءة الشوارع وتتحكم بفتح الإشارات الضوئية وفق حجم الزخم، فضلاً عن الربط الذكي بين التقاطعات المتتالية لتحقيق انسيابية أفضل لحركة السير".وأضاف أن "مشروع تقاطعات يتضمن تجهيز 139 تقاطعاً بكاميرات ورادارات ذكية، بواقع أربع وأربعة رادارات لكل تقاطع"، مبيناً أن "المرحلة الأولى أُنجزت وشملت تجهيز 50 تقاطعاً ونصب 20 راداراً".وأشار إلى أن "المديرية تعاقدت على نشر رادارات وكاميرات ذكية تعمل بزاوية 360 درجة على الطرق الخارجية، بهدف رصد المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير والحد من الحوادث".وأوضح أن "التوسع في استخدام الأنظمة الذكية سيسهم في تقليل أعداد رجال المرور المتواجدين ميدانياً في التقاطعات والساحات، مع الإبقاء على دورهم في الإشراف والمتابعة، وتوجيه جزء من الملاكات إلى المهام الإدارية والتنظيمية الأخرى".وأكد "أهمية التكامل بين والدوائر الخدمية، ومنها أمانة بغداد والبلديات ودائرة الطرق والجسور، لإنجاح مشاريع تطوير البنى التحتية وتحسين انسيابية الحركة والمظهر الحضري للمدن"، لافتاً إلى أن "المرور كثيراً ما تحمل مسؤولية ملفات لا تدخل ضمن اختصاصها المباشر، مثل البنى التحتية للشوارع والجسور والإشارات الضوئية، وهي مسؤوليات موزعة بين جهات خدمية متعددة".وبين أن "رجال المرور يواصلون أداء واجباتهم على مدار 24 ساعة، بخلاف ما كان معمولاً به قبل عام 2003، إذ كان الدوام الميداني الأساسي ينتهي عند الساعة العاشرة مساءً"، مشدداً على أن "الكاميرات الذكية أسهمت في الحد من مخالفات السرعة والسير بعكس الاتجاه وتجاوز الإشارات الضوئية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليل الحوادث المرورية".وأشار سمير إلى أن "استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يمثل السبب الأكبر لمعظم الحوادث المرورية، رغم اعتراض بعض السائقين على المحاسبة بشأن هذه المخالفة بحجة الحرية الشخصية"، مؤكداً أن "سلامة مستخدمي الطريق تتطلب الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية".