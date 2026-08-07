الداخلية: إجراءات مراقبة الشريط الحدودي تعتمد على التقنيات الحديثة

ـ أمني



اكدت ، اليوم الجمعة، ان الحدود العراقية تشهد مستوى عالياً من الأمن والاستقرار.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " إجراءات المراقبة والسيطرة على الشريط الحدودي أسهمت في تعزيز أمن الحدود والحد من محاولات التسلل والتهريب".



وتابعت، ان " العمل الحدودي يسير بكفاءة عالية وفق خطط أمنية متطورة تعتمد على والانتشار الميداني الفاعل"، لافتة الى ان " المنافذ والحدود تخضعان لرقابة وإجراءات دقيقة تحقق أعلى درجات الأمن والانسيابية".