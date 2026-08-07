تفاصيل حول سبب الانتشار الامني وسحب افواج من ثلاث محافظات الى بغداد

وقال المصدر في تصريح نقلته وسائل اعلامية وتابعته ، ان "الأجهزة الاستخباراتية تمتلك معلومات عن احتمال قيام فصائل مسلحة باستهداف "، مشيرا إلى أن "ذلك يفسر سلسلة تحركات نفذتها القوات الأمنية خلال الساعات الماضية شملت رفع الجاهزية إلى درجتها القصوى".واضافت ان "أفواج من سحبت من محافظات وصلاح الدين والأنبار باتجاه "، مشيرا إلى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لم يعد يحتمل التأجيل.وشدد "لا مجال بعد الآن، السلاح يجب أن يُحصر، أو تكون المواجهة".