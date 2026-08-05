العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية

وقال في بيان ورد لـ ، ان "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن استقبل الملحق العسكري المصري العقيد اركان حرب احمد ".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والعسكرية، بما يسهم في دعم جهود مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات بين الجانبين".