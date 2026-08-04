مصدر يكشف لـ السومرية حقيقة مداهمة كنيسة في بغداد بسبب "زراعة مخدرات"

وذكر المصدر لـ ، أن الموضوع اقتصر على الاشتباه بوجود نبتة بالقرب من إحدى الكنائس في منطقة الصالحية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة أجرت الكشف عليها وتبين أنها نبتة اعتيادية ولا علاقة لها بأي مواد مخدرة.وأكد المصدر عدم تسجيل أي مداهمة للكنيسة، داعياً إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول الأخبار غير الموثقة.