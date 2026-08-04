الإعلام الأمني: نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين دون أي حادث أمني أو إرهابي

وقال معن في مؤتمر حضره مراسل ، إن الخطة الأمنية راعت الحفاظ على أمن الزائرين وتأمين مراسم الزيارة، مع الحرص على الابتعاد عن عسكرة المجتمع وإظهار الجانب التنظيمي والخدمي في الإجراءات الأمنية.وأكد أن بمختلف تشكيلاتها بذلت جهوداً كبيرة لتأمين حركة الزائرين وضمان سير الزيارة الأربعينية وفق الخطط الموضوعة.وأضاف أن "أكثر من 226 ألف ضابط ومنتسب شارك في الخطة الأمنية لزيارة الأربعين".وأشار الى تسجيل 46 وفاة بحوادث مرورية خلال زيارة الأربعين بينهم 12 زائرا أجنبيا.