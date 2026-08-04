الإعلام الأمني: نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين دون أي حادث أمني أو إرهابي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غرق سفينة بعد إصابتها بمقذوف قرب المياه اليمنية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572212-639214516280395077.jpg
الإعلام الأمني: نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين دون أي حادث أمني أو إرهابي
أمن
2026-08-04 | 10:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 شوهد
أعلن رئيس خلية
الإعلام الأمني
الفريق
سعد معن
، اليوم الثلاثاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً تحقيق أهدافها بانسيابية عالية.
وقال معن في مؤتمر حضره مراسل
السومرية نيوز
، إن الخطة الأمنية راعت الحفاظ على أمن الزائرين وتأمين مراسم الزيارة، مع الحرص على الابتعاد عن عسكرة المجتمع وإظهار الجانب التنظيمي والخدمي في الإجراءات الأمنية.
وأكد أن
الأجهزة الأمنية
بمختلف تشكيلاتها بذلت جهوداً كبيرة لتأمين حركة الزائرين وضمان سير الزيارة الأربعينية وفق الخطط الموضوعة.
وأضاف أن "أكثر من 226 ألف ضابط ومنتسب شارك في الخطة الأمنية لزيارة الأربعين".
وأشار الى تسجيل 46 وفاة بحوادث مرورية خلال زيارة الأربعين بينهم 12 زائرا أجنبيا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
كربلاء تصادق على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين وتؤكد عدم قطع الطرق
09:30 | 2026-07-28
انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الأربعين من النجف الأشرف
17:52 | 2026-07-18
نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء
09:21 | 2026-06-26
توصيات أمنية تخص تأمين زيارة العاشر من محرم والأربعين
15:37 | 2026-06-20
الاعلام
الامني
الأجهزة الأمنية
الإعلام الأمني
السومرية نيوز
خلية الإعلام
سومرية نيوز
السومرية
سعد معن
عد معن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
32.36%
03:29 | 2026-08-04
أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
03:29 | 2026-08-04
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا
محليات
28.38%
06:09 | 2026-08-04
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا
06:09 | 2026-08-04
رغم العطلة.. أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
21.01%
09:25 | 2026-08-03
رغم العطلة.. أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
09:25 | 2026-08-03
بيان من مصرف الرافدين حول استقطاع قسطين من السلف والقروض عند تأخر الرواتب
محليات
18.25%
09:32 | 2026-08-03
بيان من مصرف الرافدين حول استقطاع قسطين من السلف والقروض عند تأخر الرواتب
09:32 | 2026-08-03
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
اخترنا لك
مصدر يكشف لـ السومرية حقيقة مداهمة كنيسة في بغداد بسبب "زراعة مخدرات"
11:07 | 2026-08-04
بمشاركة أكثر من 24 ألف منتسب.. الحشد يُعلن نجاح خطته لزيارة الأربعين
10:15 | 2026-08-04
الوائلي يتفقد منفذ الوليد بعد إحباط محاولة تهريب داخل صهريج نفطي
17:13 | 2026-08-03
الوائلي يتفقد منفذ الوليد بعد إحباط محاولة تهريب داخل صهريج نفطي
17:13 | 2026-08-03
ضبط أكثر من ألفي حبة مخدر أسنان معدّة للتهريب في منفذ الوليد الحدودي
09:07 | 2026-08-03
وفاة موقوف في مكافحة إجرام المنصور إثر وعكة صحية
07:18 | 2026-08-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.