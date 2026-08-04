بمشاركة أكثر من 24 ألف منتسب.. الحشد يُعلن نجاح خطته لزيارة الأربعين

وقال معاون رئيس أركان ، ياسر في مؤتمر صحفي إن "قطعات الحشد اشتركت في تأمين المنافذ الحدودية البرية والجوية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، مندلي، المنذرية، وصفوان) لتقديم التسهيلات والخدمات لملايين الزائرين القادمين من خارج "، مشيراً إلى أن "الانتشار الأمني والعسكري امتد عبر محاور محافظات ، ، ، ، الأشرف، واسط، ، ، وبغداد، وصولاً إلى المقر الأساسي في ".من جانبه، أشار قائد عمليات للحشد الشعبي اللواء ، إلى فتح ثلاثة مقرات مسيطرة في (الديوانية، النجف، وبابل) للتنسيق مع قيادات الشرطة والمحافظين.وأوضح، أن "القوة الكلية المشاركة في قاطع الأوسط بلغت 24,454 منتسباً، إلى جانب استخدام 1,863 عجلة متنوعة (إسعافات، حوضيات، ونقل)، ونشر 530 مفرزة طبية وأمنية واتصالات، فضلاً عن مسك مساحة امتدت إلى 40,669 كيلومتراً من الحدود إلى ".وعلى الصعيد الفني، لفت إلى استخدام 3,424 معدة تقنية شملت الكاميرات الحرارية، الطائرات التكتيكية، الرادارات، وأجهزة التشويش لتأمين العقد والمنافذ، مشيداً بمبادرة استضافة 80 طبيباً وطبيبة من مختلف المكونات والأطياف (مسيحيين، إيزيديين، تركمان، شبك، كورد، وعرب) للعمل في المستشفيات والمفارز الطبية.وعن الملف الثقافي والخدمي، أشار إلى نشر 206 مبلغين وفتح 12 مركز إرشاد و11 مدرسة قرآنية، إلى جانب تنظيم 3,395 مجلساً حسينياً و206 مواكب إطعام، فضلاً عن توفير ملايين المكالمات المجانية عبر الرقم الخدمي (128) وتسيير أكثر من 1000 ناقلة لنقل المياه والثلج لدعم المواكب والزائرين.