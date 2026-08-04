بمشاركة أكثر من 24 ألف منتسب.. الحشد يُعلن نجاح خطته لزيارة الأربعين

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ايران ترفض عبور الصادرات العراقية عبر هرمز.. تعليق رسمي حول اخر التطورات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بمشاركة أكثر من 24 ألف منتسب.. الحشد يُعلن نجاح خطته لزيارة الأربعين

أمن

2026-08-04 | 10:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بمشاركة أكثر من 24 ألف منتسب.. الحشد يُعلن نجاح خطته لزيارة الأربعين
0 شوهد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، نجاح خطتها الأمنية والخدمية والثقافية الخاصة بتأمين وتفويج ملايين الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

وقال معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ياسر العيساوي في مؤتمر صحفي إن "قطعات الحشد اشتركت في تأمين المنافذ الحدودية البرية والجوية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، مندلي، المنذرية، وصفوان) لتقديم التسهيلات والخدمات لملايين الزائرين القادمين من خارج العراق"، مشيراً إلى أن "الانتشار الأمني والعسكري امتد عبر محاور محافظات البصرة، ذي قار، المثنى، الديوانية، النجف الأشرف، واسط، ديالى، كركوك، وبغداد، وصولاً إلى المقر الأساسي في محافظة كربلاء المقدسة".

من جانبه، أشار قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، إلى فتح ثلاثة مقرات مسيطرة في (الديوانية، النجف، وبابل) للتنسيق مع قيادات الشرطة والمحافظين.

وأوضح، أن "القوة الكلية المشاركة في قاطع الفرات الأوسط بلغت 24,454 منتسباً، إلى جانب استخدام 1,863 عجلة متنوعة (إسعافات، حوضيات، ونقل)، ونشر 530 مفرزة طبية وأمنية واتصالات، فضلاً عن مسك مساحة امتدت إلى 40,669 كيلومتراً من الحدود إلى كربلاء المقدسة".

وعلى الصعيد الفني، لفت إلى استخدام 3,424 معدة تقنية شملت الكاميرات الحرارية، الطائرات التكتيكية، الرادارات، وأجهزة التشويش لتأمين العقد والمنافذ، مشيداً بمبادرة استضافة 80 طبيباً وطبيبة من مختلف المكونات والأطياف (مسيحيين، إيزيديين، تركمان، شبك، كورد، وعرب) للعمل في المستشفيات والمفارز الطبية.

وعن الملف الثقافي والخدمي، أشار إلى نشر 206 مبلغين وفتح 12 مركز إرشاد و11 مدرسة قرآنية، إلى جانب تنظيم 3,395 مجلساً حسينياً و206 مواكب إطعام، فضلاً عن توفير ملايين المكالمات المجانية عبر الرقم الخدمي (128) وتسيير أكثر من 1000 ناقلة لنقل المياه والثلج لدعم المواكب والزائرين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
Play
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Play
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Live Talk
Play
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
Play
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
Play
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
Play
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
Play
العراق في دقيقة 03-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Play
نشرة ٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-03
Live Talk
Play
Live Talk
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
Play
حقوق الحيوان… ثقافة إنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
Play
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
Play
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
Play
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
Play
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29

اخترنا لك
الإعلام الأمني: نجاح الخطة الأمنية لزيارة الأربعين دون أي حادث أمني أو إرهابي
10:45 | 2026-08-04
الوائلي يتفقد منفذ الوليد بعد إحباط محاولة تهريب داخل صهريج نفطي
17:13 | 2026-08-03
الوائلي يتفقد منفذ الوليد بعد إحباط محاولة تهريب داخل صهريج نفطي
17:13 | 2026-08-03
ضبط أكثر من ألفي حبة مخدر أسنان معدّة للتهريب في منفذ الوليد الحدودي
09:07 | 2026-08-03
وفاة موقوف في مكافحة إجرام المنصور إثر وعكة صحية
07:18 | 2026-08-03
الداخلية تعلن عبر السومرية إشراك طلبة الكليات الأمنية في خطة الأربعينية
06:29 | 2026-08-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.