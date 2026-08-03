وفاة موقوف في مكافحة إجرام المنصور إثر وعكة صحية

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الموقوف، المحتجز وفق أحكام المادة (444) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بقضايا السرقة، تعرض لوعكة صحية حادة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأضاف المصدر أن "الموقوف فارق الحياة داخل المستشفى رغم محاولات إسعافه"، مشيراً إلى أن "الطبيب المعالج أكد تعذر تحديد السبب المباشر للوفاة في الوقت الحالي، بانتظار صدور التقرير التشريحي النهائي من دائرة الطب العدلي لتبيان الأسباب الرسمية".