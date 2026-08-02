اعتقال شخص حاول التسلل إلى سوريا داخل صهريج في منفذ الوليد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن اعتقال شخص حاول التسلل إلى داخل صهريج نفط في منفذ غربي .

وجاء في بيان للهيئة، "تمكنت مديرية منفذ الحدودي من إحباط محاولة عبور غير شرعية إلى الأراضي السورية، بعد العثور على شخص مختبئ داخل مقصورة عجلة صهريج محمل بالنفط الخام".

وأضاف البيان "حيث تم من خلال تفتيش عجلات الصهاريج الداخلة عبر بوابة المنفذ ضبط شخص مختبئ داخل المقصورة بنية مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية"، مشيرا الى "إلقاء القبض على السائق والشخص المتسلل، وتنظيم محضر ضبط أصولي بحقهما، وإحالتهما إلى مركز شرطة الوليد لأتخاذ الإجراءات القانونية".