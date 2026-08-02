الداخلية تفتح تحقيقا بحق منتسب بمنفذ زرباطية سمح لامرأة بختم تأشيرة دخولها بنفسها

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد منسوبي الوزارة في منفذ الحدودي إثر ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسمح لامرأة بختم تأشيرة دخولها إلى الأراضي العراقية بنفسها، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة".وشدد الوكيل "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهاونين في أداء واجباتهم الأمنية".