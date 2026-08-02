إحصائية بعدد الخيول المسجلة في العراق

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة قصي الحطاب، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " ، ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، أنجزت أعمالها الخاصة بإحصاء وتوصيف الخيول في جميع محافظات ، باستثناء "، مبيناً أن "العدد الإجمالي للخيول المسجلة بلغ 6067 رأساً، موزعة على مختلف المحافظات العراقية".وأوضح الحطاب أن " تصدرت القائمة بـ915 رأساً، ومعظمها من الخيول العربية المحلية"، مشيراً إلى أن "الأعمال شملت توثيقاً دقيقاً للبيانات، وإجراء التوصيف المظهري ميدانياً، وإدراجها في للخيل، وحفظها لدى قسم حماية المصادر الوراثية الحيوانية، بما يوفر مرجعاً رسمياً للبيانات يتم تحديثه سنوياً لتوثيق الولادات والوفيات، بالتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات".وأضاف أنه "“ضمن أولوياتها، منحت الوزارة بطاقة مربي الخيول لجميع المربين، وأصدرت وثيقة تعريفية لكل حصان وفرس تتضمن البيانات الأساسية، ومنها السلالة والعمر والصفات المظهرية والمعلومات الفنية، بما يسهم في توثيق الملكية وتنظيم إجراءات تسجيل ومتابعتها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة".