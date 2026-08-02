بيان تحذيري من مصرف الرافدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، "نود ان ننبه المواطنين إلى وجود صفحات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة المصرف، وتروّج لإعلانات مضللة تزعم منح مبالغ مالية أو إطلاق مسابقات وجوائز مقابل الاشتراك في القناة الرسمية للمصرف على تطبيق تلغرام أو تنفيذ إجراءات أخرى".وحذر المصرف "المواطنين من التفاعل مع هذه الصفحات أو الاستجابة لما تنشره من إعلانات وروابط أو تزويدها بأي بيانات شخصية أو مصرفية أو رموز تحقق أو كلمات مرور، إذ قد تُستخدم هذه الأساليب لاستدراج الضحايا والاستيلاء على بياناتهم أو حساباتهم أو أموالهم، أو استغلال معلوماتهم الشخصية في عمليات احتيال أو ابتزاز إلكتروني أو أي ممارسات غير مشروعة".وأكد المصرف "احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الجهات أو الأشخاص الذين ينتحلون صفته أو يستغلون اسمه أو شعاره أو هويته المؤسسية في تضليل المواطنين أو ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة".