التربية تعتمد توجيهات العام الدراسي الجديد وتفعل مجالس الآباء

وذكر لوزير التربية في بيان ورد لـ ، اليوم الأحد (2 آب 2026)، أن "التوجيهات ركزت على اعتماد الأساليب التربوية القائمة على الاحترام، والمنع التام للعقاب البدني والنفسي، إلى جانب الإعداد الجيد للدروس، وحسن توظيف الوسائل التعليمية، وتنمية قدرات التلاميذ والطلبة".وأضاف البيان أن الإجراءات شملت أيضاً "استكمال الشواغر في الكوادر التعليمية، والالتزام بتنظيم السجلات والواجبات المدرسية، ومتابعة الواقع الصحي والبيئي للمدارس، فضلاً عن تفعيل اللجان والأنشطة المدرسية، والتدقيق الدقيق بأعمار التلاميذ والطلبة وفق الضوابط التعليمية المعتمدة".وشددت الوزارة ضمن التوجيهات الصادرة على "منع إدخال الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات إلى داخل أبنية المدارس".