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مشاهد من قلب كربلاء.. شارع قبلة الإمام العباس (ع) يغصُّ بآلاف الزائرين (صور)
محليات
2026-08-02 | 08:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
430 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تواصل الحشود المليونية تدفقها نحو مدينة
كربلاء
المقدسة
لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث تسجل أعداد الزائرين تصاعداً مستمراً مع اقتراب الزيارة من ذروتها.
وتظهر الصور الملتقطة من قلب مركز
المدينة القديمة
، وتحديداً من شارع
قبلة
الإمام
العباس
(عليه السلام)، ازدحاماً وتوافداً غفيراً للزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية والدول العربية والإسلامية، وسط استنفار أمني وخدمي كبير لتأمين حركتهم وانسيابية وصولهم إلى العتبتين المقدستين.
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