مشاهد من قلب كربلاء.. شارع قبلة الإمام العباس (ع) يغصُّ بآلاف الزائرين (صور)

– محليات



تواصل الحشود المليونية تدفقها نحو مدينة لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث تسجل أعداد الزائرين تصاعداً مستمراً مع اقتراب الزيارة من ذروتها.

وتظهر الصور الملتقطة من قلب مركز ، وتحديداً من شارع الإمام (عليه السلام)، ازدحاماً وتوافداً غفيراً للزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية والدول العربية والإسلامية، وسط استنفار أمني وخدمي كبير لتأمين حركتهم وانسيابية وصولهم إلى العتبتين المقدستين.

