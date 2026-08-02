– محلي

تنشر ، اليوم الاحد، جدول الامتحانات العامة للدور الثاني لطلبة المراحل الدراسية المنتهية للعام الدراسي 2025–2026.

ودعت الوزارة في بيان لها ورد لـ ، "الطلبة إلى الاطلاع على الجدول المرفق والالتزام بالمواعيد والتعليمات الامتحانية".