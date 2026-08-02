الإعدام بحق قاتل ضابط يعمل في مديرية مكافحة إجرام البصرة

وذكر ، في بيان ورد لـ ، أن "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدان أقدم على قتل ضابط برتبة رائد يعمل في مديرية مكافحة إجرام البصرة".وأضاف أن "المدان أقدم على قتل المجنى عليه، حسين بقصد الاخلال بالوضع الأمني وتحقيقاً لغايات إرهابية، فيما صدر الحكم بحقه استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من رقم 13 لسنة 2005".