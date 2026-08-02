العدل تعلن إصدار 1692 سوارًا إلكترونيًا لنزلاء سجن الناصرية لتنظيم التعاملات المالية

وأكدت الوزارة في بيان، أن النظام الجديد سيُعتمد في جميع عمليات البيع والشراء داخل حوانيت السجن، بما يضمن إجراء التعاملات المالية إلكترونيًا بصورة دقيقة وآمنة، مع توثيق جميع عمليات الشراء بقيمها الحقيقية، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأسعار، وتعزيز الرقابة والشفافية، وضمان حقوق النزلاء في التعاملات المالية اليومية.وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار (2606) أساور إلكترونية إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال شمول جميع نزلاء سجن المركزي بالنظام الإلكتروني، تمهيدًا لتعميم التجربة على المؤسسات الإصلاحية الأخرى ضمن خطة الوزارة للتحديث الشامل.ودعت وزارة العدل ذوي النزلاء إلى مراجعة فروع العراقي المنتشرة في والمحافظات، كلٌّ بحسب محل سكنه، لإكمال إجراءات إصدار بطاقات الدفع المرتبطة بالأساور الإلكترونية، والالتزام بالآلية والتعليمات المعتمدة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز الإجراءات، ويُسهم في تسهيل عمليات الإيداع والشراء، وتقليل الجهد والوقت، وتعزيز الشفافية في جميع التعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية.