تسجيل هزة أرضية شرق كركوك

أعلنت للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عن تسجيل هزة أرضية شرق .​

وجاء في بيان للهيئة، "سجلت مراصدنا الزلزالية في للأنواء الجوية والرصد الزلزالي مساء السبت حدوث هزة أرضية تبعد (25) كم شرق بلغت قوتها (3،8) درجة".

وأضاف البيان "كان هناك شعور قوي من قبل المواطنين بالمحافظة".