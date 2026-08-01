التفويج العكسي يجري بانسيابية عالية.. مشاهد من رحلة عودة زائري الأربعين (صور)

وتسهم الإجراءات المتخذة في تحقيق انسيابية حركة الزائرين وتقليل الزخم على محاور العودة، من خلال إدارة حركة السير وتنظيم عمليات النقل وتوزيع الجهود الميدانية بما يضمن انسياباً منتظماً للحركة.وتواصل الجهات الأمنية والخدمية تنفيذ خططها الخاصة بمرحلة التفويج العكسي، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان سلامة الزائرين والحفاظ على انسيابية الطرق الرئيسة.ادناه الصور: