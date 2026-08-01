العدل: 731 نزيلا يشاركون في البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " 639 نزيلاً شاركوا في برامج محو الأمية والتعليم المسرّع والتعليم النظامي، وحققوا نسب نجاح متقدمة، بما يعكس فاعلية البرامج التعليمية التي تنفذها داخل المؤسسات الإصلاحية".وأضافت أن "92 نزيلاً يواصلون دراستهم الجامعية في مراكز تعليمية معتمدة، بينهم 46 نزيلاً في الجامعي التابع لجامعة العين داخل سجن المركزي، و46 نزيلاً آخرون في كلية معلوماتية الأعمال التابعة لجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مركز التعليم الجامعي/الكرخ في موقف الثامنة".وتابعت أن "هذه النتائج تعكس نجاح سياستها في تطوير البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يمثل أداةً فاعلة للإصلاح والتأهيل، ويسهم في إعداد النزلاء للاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميته"